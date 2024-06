"Bakı və İrəvan müharibədən qaça biləcəkmi?"

Metbuat.az Axar.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə ingilis politoloq, qafqazşünas Tomas de Vaal “Foreign Affairs” jurnalında dərc edilən məqaləsində bildirib.

Onun fikrincə, bu, əsasən, Qərb dövlətlərinin Ukraynadakı öhdəliklərinə baxmayaraq, iki ölkə arasındakı nizamlanmanı təmin etmək üçün nə dərəcədə siyasi və maliyyə resursları yatırmağa hazır olmasından asılıdır.

