İspaniyada "Mbappe qanunu" tətbiq ediləcək

Madrid icması "Mbappe qanunu" adlanan layihənin təsdiqini nəzərdən keçirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu qanun İspaniyanın paytaxtında məskunlaşan və sərmayə qoyan əcnəbilər üçün regional fərdi gəlir vergisinin ləğv edilməsini nəzərdə tutur.

Məlumata görə, Madrid ictimaiyyəti bir müddətdir ki, bu yeni qanunu nəzərdən keçirir və onun təsdiqlənməsinin son mərhələsindədir. Qeyd olunur ki, bu layihə "Mançester Yunayted"dən olan ingilis yarımmüdafiəçi ilə müqavilə imzaladıqdan iki il sonra, 2005-ci ildə tətbiq edilən "Bekhem qanunu"nu xatırladır. Bu qanun işləmək üçün İspaniyaya köçən əcnəbilərə gəlirlərindən asılı olmayaraq cəmi 24% sabit fərdi gəlir ödəməyə imkan verirdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.