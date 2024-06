Vəkillər Kollegiyasının üzvü, Bakı şəhəri 12 saylı Vəkil Bürosunun vəkili Mübariz Hümbət oğlu Məmmədov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Report"a həmkarı Alov Səfərəliyev məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, M.Məmmdov iyunun 5-i gecə saatlarında dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, vəkil bir müddət bundan əvvəl insult keçiribmiş.

