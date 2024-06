ABŞ-də öldüyü düşünülən qadın morqda ayılıb.

Metbuat.az "ABC News"a istinadən xəbər verir ki, maraqlı hadisə Nebraska ştatında, qocalar evində meydana gəlib. Tibb bacıları 74 yaşlı qadının nəfəs almadığını görüblər və qadın morqa göndərilib.

Lakin qadın 2 saat sonra morqda oyanıb və təcili xəstəxanaya yerləşdirilib.

