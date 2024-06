Prezidentin səfir təyin etdiyi Rəşad İsmayılov kimdir?

Xəbər verdiyimiz kimi, Rəşad Fail oğlu İsmayılov Azərbaycan Respublikasının Oman Sultanlığında fövqəladə və səlahiyyətli səfir təyin edilib.

Metbuat.az onun dosyesini təqdim edir:

Rəşad İsmayılov iyunun 7-si 1974-cü ildə Bakıda ziyalı ailəsində anadan olub. 1981–1991-ci ildə Bakı şəhəri M.Rahim adına 7 saylı orta məktəbi qızıl medalla bitirib. Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin əyani şöbəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Maliyyə və Kredit fakültəsinin məzunudur. Daha sonra Həyat Qeyri-Hökumət Təşkilatı Beynəlxalq Hüquq Departamentinin rəisi olub.

Rəşad İsmayılov evlidir, iki övladı var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.