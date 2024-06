Məşhur milyarder İlon Mask paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Maskın sözlərinə görə, demoqrafik vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün qəti tədbirlər görülməsə, dünyanın bir çox ölkəsi yox ola bilər:

“Şadam ki, Yaponiya hökuməti bu məsələnin əhəmiyyətini başa düşür. Kəskin tədbirlər görülməsə, Yaponiya və bir çox başqa ölkə yox olacaq”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.