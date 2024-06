Həftəsonu bu bürclər sevinəcəklər

Astroloji proqnozlara görə, həftəsonu bir neçə bürc üçün uğurlu keçəcək.

Metbuat.az həmin bürcləri təqdim edir:

Balıqlar həftəsonu şad xəbərlər eşidəcək. Onlar karyera baxımından uğurlu addımlar atacaq. Maddi vəziyyətlərinin xeyli yaxşılaşacağı gözlənilir.

Qoç bürcü də həftəsonunun şanslı bürcləri sırasında yer alır. Bu insanların həm məhəbbət, həm də pul məsələsində bəxtləri üzünə güləcək. Hətta evlilik dönəminə qədəm qoya bilərlər.

Həftəsonunun uğurlu bürclərindən biri də Dolçadır. Həftəsonu bu bürc üçün yeni iş ortaqlıqları, iş görüşləri ilə yadda qalacaq. Dolçalar pul məsələlərində də şanslı olacaqlar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.