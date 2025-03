Mart ayının ən təhlükəli günləri açıqlandı - Bürclərə xəbərdarlıq

Hər ayda uğursuz günlər olur, lakin təhlükəli tarixlərin təqviminin nə olacağını əvvəlcədən bilsəniz, bir çox problemlərdən qaçmaq olar.

Metbuat.az lent.az-a istinadən bildirir ki, mart ayında hər Bürcün çətin tarixləri olacaq, lakin onların sayı çox deyil.

Qoç

Ehtiyatlı olun 10, 22 martdan. Emosional stress münaqişələrə səbəb ola bilər. Əhəmiyyətli qərarlar qəbul etməyə tələsməmək və özünüzü işlə çox yükləməmək daha yaxşıdır.

Buğa

Bu tarixlərdə vacib işlərdən qaçınmalısınız: 7, 17, 25 mart. Maliyyə məsələləri stresli ola bilər. Buna görə də, bu günlərdə böyük alış-veriş etməmək və ya borc götürməmək daha yaxşıdır.

Əkizlər

Bu günlər ən uğurlu olmaya bilər: 9, 20 mart. Yanlış təsəvvürlər və yanlış mühakimə riski olacaq. Şayiələrə və dedi-qodulara etibar etməməlisiniz - məlumat yalan ola bilər.

Xərçəng

Mart ayının xüsusilə 16 və 29-da diqqətli olmalısınız. Emosional qeyri-sabitlik yaxınlarınızla münasibətlərə təsir edə bilər. Bu günlərdə emosiyalara əsaslanan qərarlar verməmək daha yaxşıdır.

Şir

Martın 14, 27-də ayıq olun. Bu günlər yeni başlanğıclar üçün qətiyyən uyğun deyil. Siz impulsiv hərəkətlərdən çəkinməli və vədlərlə diqqətli olmalısınız.

Qız bürcü

Martın 6, 18 və 28-də xüsusilə diqqətli olun. Bu günlərdə sənədlərdə anlaşılmazlıq və səhvlərin baş vermə ehtimalı artacaq. Bütün vacib sənədləri iki dəfə yoxlamaq yaxşıdır.

Tərəzi

Uğursuz günləriniz: 12, 23 mart şübhələr və qeyri-müəyyənlik qərar qəbul etməyə mane ola bilər. Bu tarixlərdə çox məsuliyyət daşımamağınız daha yaxşıdır.

Əqrəb

Martın 15, 30-da diqqətli olun. Başqaları ilə münaqişələr yarana bilər. Buna görə də, söhbətlərdə həssas mövzulardan qaçınmalı və emosiyalara qapılmamalısınız.

Oxatan

8, 19, 26 martda vacib işlərdən qaçın. Xoşagəlməz vəziyyətə düşmək riski çox yüksək olacaq. Bu günlərdə sərgüzəştlərə razı olmamaq və yad adamlara etibar etməmək daha yaxşıdır.

Oğlaq

Martın 11, 24-də bəxtiniz gətirməyəcək. Bu günlərdə artan yorğunluq və enerji çatışmazlığı baş verə bilər. Sağlamlığınıza diqqət yetirməyiniz və özünüzü həddindən artıq yükləməməyiniz vacibdir.

Dolça

Təhlükəli günləriniz: 9, 13, 31 mart. Ailədə və işdə fikir ayrılıqları ola bilər. Qızğın müzakirələrdən qaçmaq və mübahisələrə səbəb göstərməmək daha yaxşıdır.

Balıq

Martın 21 və 27-də ehtiyatlı olun. Bu günlərdə intuisiyaya güvənməmək daha yaxşıdır - səhv etmək riski var. Maliyyə məsələlərində də daha diqqətli olmalısınız.

