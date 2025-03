Bu bürclərin xəyalları gerçəkləşəcək - Böyük təklif alacaqlar

2025-ci ilin mart ayı bəzi bürclər üçün xüsusilə uğurlu olacaq.

Metbuat.az Publika.az-a istinadən həmin bürcləri və onları gözləyən sürprizləri təqdim edir:

Qoç (21 mart – 19 aprel)

Mart ayı qoçlar üçün irəliləyişlər və yeni başlanğıclarla dolu olacaq. Karyera sahəsində əhəmiyyətli addımlar atacaq, şəxsi həyatınızda müsbət dəyişikliklər yaşayacaqsınız. Xüsusilə yaz aylarında qəbul etdiyiniz qərarlar həyatınıza pozitiv təsir edəcək.

Balıqlar (19 fevral – 20 mart)

Balıqlar üçün mart ayı daxili rahatlıq və ilham dolu anlarla zəngin olacaq. Xəyallarınızı gerçəkləşdirmək üçün enerji və şans sizin tərəfinizdədir. Sevgi həyatınızda gözlənilməz sürprizlər sizi sevindirəcək. Yeni yaradıcı layihələrdə uğurlar əldə edəcəksiniz.

Dolça (20 yanvar – 18 fevral)

Dolçalar üçün mart ayı yenilik və yenidən kalibrləmə vəd edir. Uran planeti qeyri-ənənəvi olanı qəbul etməyi təşviq edir, bu da yaradıcı həllər və şəbəkələşmə üçün əlverişli şərait yaradır. Peşəkar sahədə əməkdaşlıq çiçəklənir, yeni ittifaqlar qurulur. Merkurinin retrogradı ünsiyyətə təsir edə bilər: yanaşmaları yenidən qiymətləndirmək və ideyaları təkmilləşdirmək üçün bundan istifadə edin.

Şir (23 iyul – 22 avqust)

Şirlər bu ay öz potensiallarını tam şəkildə göstərəcəklər. Sevgi və sosial əlaqələrdə böyük irəliləyişlər sizi gözləyir. İl ərzində özünüzü daha çox sevəcəyiniz və ətrafınızdan dəstək alacağınız zamanlar olacaq. Şirlər həm də 2025-ci ilin ən cazibədar bürclərindən biri olacaq.

Tərəzi (23 sentyabr – 22 oktyabr)

Tərəzilər mart ayında balans və harmoniya tapacaqlar. İş və şəxsi həyatınızda sabitlik yaranacaq. Sevgi həyatında isə sizi yeni və maraqlı tanışlıqlar gözləyir. İl ərzində qərarlarınızdan məmnun qalacaq və özünüzü daha xoşbəxt hiss edəcəksiniz.

Oğlaq (22 dekabr – 19 yanvar)

Oğlaqlar üçün bu ay nailiyyətlər ili olacaq. Qoyduğunuz hədəflərə çatmaq üçün mükəmməl fürsətlər əldə edəcəksiniz. Maddi vəziyyətinizdə əhəmiyyətli irəliləyişlər ola bilər. Həmçinin ailə və dostlarınızla daha sıx və dərin əlaqələr quracaqsınız.

Bu bürclər üçün mart ayı yeni imkanlar və uğurlarla dolu olacaq. Ulduzların dəstəyi ilə bu ayı ən yaxşı şəkildə dəyərləndirməyə çalışın!

