Azərbaycanla Türkiyə arasında memorandum imzalandı

Azərbaycan və Türkiyə arasında miqrasiya sahəsində əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Miqrasiya İdarəsi məlumat yayıb.

“Qardaş ölkə Azərbaycanla miqrasiya sahəsində əməkdaşlıq haqqında memorandum imzaladıq”, – idarənin sosial şəbəkə hesabında diqqətə çatdırılıb.

Bildirilib ki, Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Vüsal Hüseynov və onun türkiyəli həmkarı Atilla Torosun imzaladığı sənəd ilə “bilik və təcrübə paylaşması yolu ilə miqrasiya sahəsində qətiyyətli addımlar atılması təmin ediləcək”.

