Ədliyyə Nazirliyinin Probasiya xidmətinə rəis təyin edilib.

Bu barədə Metbuat.az-a Nazirlikdən məlumat verilib.

Ədliyyə nazirinin müvafiq əmri ilə Vüqar Ağayev Probasiya xidmətinin rəisi təyin edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.