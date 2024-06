Xırdalanda məktəbli vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə 1 nömrəli tam orta məktəbin sosial media hesabında paylaşım edilib. Məlumata görə, məktəbin 10-cu sinif şagirdi Nurməmmədova Leyla Anar qızı xəstəlik səbəbilə dünyasını dəyişib.

