Qərb Rusiyaya qarşı Moldovadan istifadə etməyə hazırlaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiya xarici işlər nazirinin müavini Mixail Qaluzin deyib.

Qaluzin bildirib ki, Brüssel və onun arxasında duran Vaşinqton Moldovanı öz “ikinci Ukrayna” roluna fəal şəkildə hazırlayır. Onun sözlərinə görə, Moldova xalqı Rusiyanın dostu olduğu üçün, orada Ukraynanın taleyinin təkrarlanmasını istəmir.

