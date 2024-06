Meyxanaçı Ələkbər Yasamallının qızının ilk dəfə görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, sənətçinin övladı atası və ailəsi ilə videolarını TikTok hesabında paylaşıb.

Onun paylaşımlarında daha çox atası ilə görüntüləri yer alıb.

