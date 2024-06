Türk oyunçular “Golden Boy”da

Avropanın 21 yaşa qədər ən yaxşı futbolçularına verilən “Golden Boy” mükafat gecəsinin iyunda keçiriləcəyi açıqlanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, namizədlər siyahısında türkiyəli futbolçuların da adları qeyd olunub.Belə ki, “Real Madrid”in formasını daşıyan Arda Gülər siyahıda 19-cu pillədə qərarlaşıb.

“Yuventus”dan Kənan Yıldız 32-ci, “Beşiktaş”dan Semih Kılıçsoy 59-cu, “Kasımpaşa”dan Yasin Özcan isə 67-ci pillədə yer alıb.

Qeyd edək ki, namizədlər siyahısında 100 futbolçunun adı qeyd olunub.

