"Telegram"dakı nasazlıq aradan qalxdı - YENİLƏNİB

"Telegram" mesencerinin normal fəaliyyəti bərpa olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, şənbə günü axşam saatlarında genişmiqyaslı promlemlərlə üzləşən sosial şəbəkə yenidən işləyir.

Nasazlıq dünyanın hər yerindən olan istifadəçilər tərəfindən qeydə alınıb, o cümlədən ABŞ və Avropa ölkələrində tətbiqlə bağlı problemlər barədə məlumat verilib.

23:41

"Telegram" messencerinin işində nasazlıq yaranıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Downdetector" xidmətinin yaydığı məlumatda problemin qlobal xarakter daşıdığı bildirilib.

Məlumata görə, problemlər ABŞ, Rusiya, İraq, Latviya, Qazaxıstan və digər ölkələrdə də müşahidə olunur.

