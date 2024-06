5 il sonra heç kim qocalmaya bilər - Yeni kəşf

Alimlər qocalmanın sirlərini açmağa bir addım daha yaxınlaşıblar.

Belə ki, hüceyrələrin qocalma sürətini yavaşladan gen aşkarlanıb.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, alimlər insanların sahib olduğu bu genləri artırmağın hüceyrələrin qocalma sürətini yavaşlada biləcəyini ehtimal edirlər.

Çin alimləri meyvə milçəklərinin DNT-sini araşdırarkən müəyyən ediblər ki, genlərdən biri canlının erkən ölüb-ölmədiyini müəyyən edir.

Mitoxondriya hüceyrənin işləməsi üçün lazım olan enerjinin (ATP adlanır) istehsalına cavabdehdir. Hüceyrələrimiz lazım olan enerjini almazsa, toxumalar və ya bədən orqanları düzgün işləmir və qocalma prosesi başlayır.

Yaşlanma əleyhinə genləri tapmaq üçün komanda böcəklərdəki 1 283 DNT seqmentinə baxıb və ömür müddətini tənzimləyən xarakterik olmayan CG11837 genini tapıb.

Tədqiqatçılar genin aktivliyini artırdıqda, meyvə milçəklərinin 59 faizə qədər daha uzun ömür sürdüyünü aşkarlayıblar. Komanda zülal strukturlarını proqnozlaşdıran süni intellekt proqramının məlumat bazasından istifadə edərək insanlarda oxşar genləri axtarıb.

Onlar aşkar ediblər ki, CG11837-nin strukturu insan DIMT1 geninə bənzəyir. İnsan məlumat bazasında həmin geni araşdırdıqda, bunun DIMT1 kimi tanınan insan geninə 93 faiz uyğun gəldiyi anlaşılıb.

Komanda yetkin bir kişidən götürülmüş insan hüceyrələrindən istifadə edərək laboratoriya tədqiqatları aparıb və üç gün ərzində hüceyrələrin daha çox DIMT1 istehsal etməsinə nail olub.

Dəyişdirilmiş hüceyrələr dəyişdirilməmiş hüceyrələrlə eyni sürətlə böyüyüb, lakin komanda hər iki qrup hüceyrəyə zərər verən rentgen şüalarına məruz qoyanda fərq müşahidə edilib. Təkmilləşdirilmiş hüceyrələr nəzarət qrupundakılardan 65 faiz daha yavaş yaşlanıb.

Bundan əlavə, tədqiqatçılar bu müalicə üsulunun siçanlarda qocalma prosesini tərsinə çevirdiyini tapıblar.

Eksperimental gen terapiyası tətbiq edilən siçanlar müalicədən sonra plasebo qəbul edən siçanlarla müqayisədə 109 faiz daha uzun yaşayıblar.

Bu gen terapiyası hələlik insanlarda tətbiq edilə bilməz, lakin ekspertlər bunun beş il ərzində mümkün ola biləcəyini söyləyirlər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.