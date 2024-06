Üç bürc iyunda pula pul deməyəcək

Astroloqlar vəd edirlər ki, bu bürclər varlanmaq və böyük cek-potu vurmaq şansı əldə edəcəklər.

İyun ayında hansı bürclər uğur qazanacaq?

Metbuat.az lent.az-a istinadən həmin bürcləri təqdim edir.

Qoç

Yazın ilk ayı sizin üçün həqiqətən də xoş keçəcək. Yalnız yeni gəlir mənbəyi tapa bilməyəcəksiniz, həm də sizə çoxlu xoşbəxtlik gətirəcək insanlarla qarşılaşacaqsınız. İnkişafınıza pul və vaxt sərf etməkdən qorxmayın;

Buğa

İyun ayında macəra həyatınıza girəcək. Hər şeyi yaxşılığa doğru dəyişmək üçün inanılmaz şans əldə edəcəksiniz. Maddi vəziyyətinizi yaxşılaşdırmaq fürsəti isə yüksəkliklərə can atmaq istəyinizi mütləq artıracaq.

Şir

Yayın əvvəlində özünüzü bəzi yeni işlərdə üzə çıxara biləcəksiniz. Köhnəni buraxmaqdan və özünüzü güc üçün sınamaqdan qorxmayın. Uğurların sizin tərəfinizdə olduğunu tezliklə başa düşəcəksiniz. Bir milyonda bir şansınızdan yararlanın.

Oxatan

Macəra və xoşbəxtlik mövsümünü qarşılayın. Keçmiş haqqında düşünməyə, hərəkətə keçməyə və üfüqlərinizi genişləndirməyə mütləq ehtiyac yoxdur.

İyun ayında pul problemlərini unutmaq fürsəti tapacaqsınız. Və bu, öz qabiliyyətlərinizə inam verəcəkdir.

