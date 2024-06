Bakıda 8-ci sinif şagirdi vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə şagirdin təhsil aldığı Heydər Əliyev adına lisey məlumat yayıb. Məlumata göə, liseyin 8-ci sinif şagirdi Sevgi Baxşəliyeva qəfil dünyasını dəyişib.

Bildirilib ki, şagirdin hansı səbəbdən öldüyü məlum deyil.

