Aktrisa Mehriban Xanlarovaya hücum olub.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, ATV kanalında yayımlanan "Bizimləsən" verilişindən çıxan zaman aktrisa ilə orada şikayətçi qismində iştirak edən ailə arasında dava olub.

M.Xanlarova avtomobili ilə televiziyanı tərk etmək istəyəndə mübahisə etdiyi şəxslər onun avtomobilinin qarşısını kəsib və onu maşından enməyə məcbur ediblər.

Əraziyə polis əməkdaşları cəlb edilib.

