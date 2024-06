Həftəsonu bu bürcləri sürpriz gözləyir

Astroloji araşdırmalara görə, həftəsonu bəzi bürclərin həyatında mühüm irəlliləyişlər baş verəcək.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Həftəsonu dolça bürcləri üçün sürprizlərlə yadda qalacaq. İstənilən işin öhdəsindən asanlıqla gələ biləcəklər. Yaxşı istirahət etmək üçün fürsət yaranacaq.

Həftəsonu Xərçəng bürcləri üçün də uğurlu olacaq. Bu həftə gün iş və təhsil baxımından əlverişli olacaq. Çoxdan planlaşdırılmış işlərini həll edə biləcəklər.

Qız bürcləridə həftəsonunu xoşbəxt keçirəcək. Karyera planları ön planda olacaq. Gəlirlərinin artacağı istisna olunmur.

