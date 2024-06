"AVRO-2024"ün oyunları bu tarixlərdədir - TƏQVİM

İyunun 14-də Almaniyada futbol üzrə Avropa çempionatına start veriləcək.

Metbuat.az bildirir ki, turnirdə 24 komanda mübarizə aparacaq.

Bir ay davam edəcək yarışda 51 matç baş tutacaq.

Qeyd edək ki, Avropa çempionatına iyulun 14-də yekun vurulacaq.

AVRO-2024-ün təqvimi

14 iyun

A qrupu: 23:00. Almaniya – Şotlandiya (Münhen)

15 iyun

A qrupu: 17:00. Macarıstan – İsveçrə (Köln)

B qrupu: 20:00. İspaniya – Xorvatiya (Berlin)

B qrupu: 23:00. İtaliya – Albaniya (Dortmund)

16 iyun

D qrupu: 17:00. Polşa – Niderland (Hamburq)

C qrupu: 20:00. Sloveniya – Danimarka (Ştutqart)

C qrupu: 23:00. Serbiya – İngiltərə (Helzenkirhen)

17 iyun

E qrupu: 17:00. Rumıniya – Ukrayna (Münhen)

E qrupu: 20:00. Belçika – Slovakiya (Frankfurt)

D qrupu: 23:00. Avstriya – Fransa (Düsseldorf)

18 iyun

F qrupu: 20:00. Türkiyə – Gürcüstan (Dortmund)

F qrupu: 23:00. Portuqaliya – Çexiya (Leyptsiq)

19 iyun

B qrupu: 17:00. Xorvatiya – Albaniya (Hamburq)

A qrupu: 20:00. Almaniya – Macarıstan (Ştutqart)

A qrupu: 23:00. Şotlandiya – İsveçrə (Köln)

20 iyun

C qrupu: 17:00. Sloveniya – Serbiya (Münhen)

C qrupu: 20:00. Danimarka – İngiltərə (Frankfurt)

B qrupu: 23:00. İspaniya – İtaliya (Helzenkirhen)

21 iyun

E qrupu: 17:00. Slovakiya – Ukrayna (Düsseldorf)

D qrupu: 20:00. Polşa – Avstriya (Berlin)

D qrupu: 23:00. Niderland – Fransa (Leyptsiq)

22 iyun

F qrupu: 17:00. Gürcüstan – Çexiya (Ştutqart)

F qrupu: 20:00. Türkiyə – Portuqaliya (Dortmund)

E qrupu: 23:00. Belçika – Rumıniya (Köln)

23 iyun

A qrupu: 23:00. İsveçrə – Almaniya (Frankfurt)

A qrupu: 23:00. Şotlandiya – Macarıstan (Ştutqart)

24 iyun

B qrupu: 23:00. Albaniya – İspaniya (Düsseldorf)

B qrupu: 23:00. Xorvatiya – İtaliya (Leyptsiq)

25 iyun

D qrupu: 20:00. Niderland – Avstriya (Berlin)

D qrupu: 20:00. Fransa – Polşa (Dortmund)

C qrupu: 23:00. İngiltərə – Sloveniya (Köln)

C qrupu: 23:00. Danimarka – Serbiya (Münhen)

26 iyun

E qrupu: 20:00. Slovakiya – Rumıniya (Frankfurt)

E qrupu: 20:00. Ukrayna – Belçika (Ştutqart)

F qrupu: 23:00. Gürcüstan – Portuqaliya (Helzenkirhen)

F qrupu: 23:00. Çexiya – Türkiyə (Hamburq)

29 iyun

Matç 38. 1/8 final: 20:00. A qrupunda 2-ci - B qrupunda 2-ci (Berlin)

Matç 37. 1/8 final: 23:00. A qrupunda 1-ci - C qupunda 2-ci (Dortmund)

30 iyun

Matç 40. 1/8 final: 20:00. C qrupunda 1-ci - D/E/F qrupunda 3-cü (Helzenkirhen)

Matç 39. 1/8 final: 23:00. B qrupunda 1-ci - A/D/E/F qrupunda 3-cü (Köln)

1 iyul

Matç 42. 1/8 final: 20:00. D qrupunda 2-ci - E qrupunda 2-ci (Düsseldorf)

Matç 41. 1/8 final: 23:00. F qrupunda 1-ci - A/B/C qrupunda 3-cü (Frankfurt)

2 iyul

Matç 43. 1/8 final: 20:00. E qrupunda 1-ci - A/B/C/D qrupunda 3-cü (Münhen)

Matç 44. 1/8 final: 23:00. D qrupunda 1-ci - F qrupunda 2-ci (Leyptsiq)

5 iyul

Matç 45. 1/4 final: 20:00. 39-cu matçın qalibi - 37-ci matçın qalibi (Ştutqart)

Matç 46. 1/4 final: 23:00. 41-ci matçın qalibi - 42-ci matçın qalibi (Hamburq)

6 iyul

Matç 48. 1/4 final: 20:00. 40-cı matçın qalibi - 38-ci matçın qalibi (Düsseldorf)

Matç 47. 1/4 final: 23:00. 43-cü matçın qalibi - 44-cü matçın qalibi (Berlin)

9 iyul

Matç 49. yarımfinal: 23:00. 45-ci matçın qalibi - 46-cı matçın qalibi (Münhen)

10 iyul

Matç 50. yarımfinal: 23:00.47-ci matçın qalibi - 48-ci matçın qalibi (Dortmund)

14 iyul

Matç 51. Final: 23:00. 49-cu - 50-ci matçın qalibi (Berlin)

