"AVRO-2024"ün oyunları bu tarixlərdədir - TƏQVİM

İyunun 14-də Almaniyada futbol üzrə Avropa çempionatına start veriləcək.
Metbuat.az bildirir ki, turnirdə 24 komanda mübarizə aparacaq.
Bir ay davam edəcək yarışda 51 matç baş tutacaq.
Qeyd edək ki, Avropa çempionatına iyulun 14-də yekun vurulacaq.
AVRO-2024-ün təqvimi
14 iyun
A qrupu: 23:00. Almaniya – Şotlandiya (Münhen)
15 iyun
A qrupu: 17:00. Macarıstan – İsveçrə (Köln)
B qrupu: 20:00. İspaniya – Xorvatiya (Berlin)
B qrupu: 23:00. İtaliya – Albaniya (Dortmund)
16 iyun
D qrupu: 17:00. Polşa – Niderland (Hamburq)
C qrupu: 20:00. Sloveniya – Danimarka (Ştutqart)
C qrupu: 23:00. Serbiya – İngiltərə (Helzenkirhen)
17 iyun
E qrupu: 17:00. Rumıniya – Ukrayna (Münhen)
E qrupu: 20:00. Belçika – Slovakiya (Frankfurt)
D qrupu: 23:00. Avstriya – Fransa (Düsseldorf)
18 iyun
F qrupu: 20:00. Türkiyə – Gürcüstan (Dortmund)
F qrupu: 23:00. Portuqaliya – Çexiya (Leyptsiq)
19 iyun
B qrupu: 17:00. Xorvatiya – Albaniya (Hamburq)
A qrupu: 20:00. Almaniya – Macarıstan (Ştutqart)
A qrupu: 23:00. Şotlandiya – İsveçrə (Köln)
20 iyun
C qrupu: 17:00. Sloveniya – Serbiya (Münhen)
C qrupu: 20:00. Danimarka – İngiltərə (Frankfurt)
B qrupu: 23:00. İspaniya – İtaliya (Helzenkirhen)
21 iyun
E qrupu: 17:00. Slovakiya – Ukrayna (Düsseldorf)
D qrupu: 20:00. Polşa – Avstriya (Berlin)
D qrupu: 23:00. Niderland – Fransa (Leyptsiq)
22 iyun
F qrupu: 17:00. Gürcüstan – Çexiya (Ştutqart)
F qrupu: 20:00. Türkiyə – Portuqaliya (Dortmund)
E qrupu: 23:00. Belçika – Rumıniya (Köln)
23 iyun
A qrupu: 23:00. İsveçrə – Almaniya (Frankfurt)
A qrupu: 23:00. Şotlandiya – Macarıstan (Ştutqart)
24 iyun
B qrupu: 23:00. Albaniya – İspaniya (Düsseldorf)
B qrupu: 23:00. Xorvatiya – İtaliya (Leyptsiq)
25 iyun
D qrupu: 20:00. Niderland – Avstriya (Berlin)
D qrupu: 20:00. Fransa – Polşa (Dortmund)
C qrupu: 23:00. İngiltərə – Sloveniya (Köln)
C qrupu: 23:00. Danimarka – Serbiya (Münhen)
26 iyun
E qrupu: 20:00. Slovakiya – Rumıniya (Frankfurt)
E qrupu: 20:00. Ukrayna – Belçika (Ştutqart)
F qrupu: 23:00. Gürcüstan – Portuqaliya (Helzenkirhen)
F qrupu: 23:00. Çexiya – Türkiyə (Hamburq)
29 iyun
Matç 38. 1/8 final: 20:00. A qrupunda 2-ci - B qrupunda 2-ci (Berlin)
Matç 37. 1/8 final: 23:00. A qrupunda 1-ci - C qupunda 2-ci (Dortmund)
30 iyun
Matç 40. 1/8 final: 20:00. C qrupunda 1-ci - D/E/F qrupunda 3-cü (Helzenkirhen)
Matç 39. 1/8 final: 23:00. B qrupunda 1-ci - A/D/E/F qrupunda 3-cü (Köln)
1 iyul
Matç 42. 1/8 final: 20:00. D qrupunda 2-ci - E qrupunda 2-ci (Düsseldorf)
Matç 41. 1/8 final: 23:00. F qrupunda 1-ci - A/B/C qrupunda 3-cü (Frankfurt)
2 iyul
Matç 43. 1/8 final: 20:00. E qrupunda 1-ci - A/B/C/D qrupunda 3-cü (Münhen)
Matç 44. 1/8 final: 23:00. D qrupunda 1-ci - F qrupunda 2-ci (Leyptsiq)
5 iyul
Matç 45. 1/4 final: 20:00. 39-cu matçın qalibi - 37-ci matçın qalibi (Ştutqart)
Matç 46. 1/4 final: 23:00. 41-ci matçın qalibi - 42-ci matçın qalibi (Hamburq)
6 iyul
Matç 48. 1/4 final: 20:00. 40-cı matçın qalibi - 38-ci matçın qalibi (Düsseldorf)
Matç 47. 1/4 final: 23:00. 43-cü matçın qalibi - 44-cü matçın qalibi (Berlin)
9 iyul
Matç 49. yarımfinal: 23:00. 45-ci matçın qalibi - 46-cı matçın qalibi (Münhen)
10 iyul
Matç 50. yarımfinal: 23:00.47-ci matçın qalibi - 48-ci matçın qalibi (Dortmund)
14 iyul
Matç 51. Final: 23:00. 49-cu - 50-ci matçın qalibi (Berlin)