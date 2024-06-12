KORONAVİRUS - CANLI STATİSTİKA

"AVRO-2024"ün oyunları bu tarixlərdədir - TƏQVİM

"AVRO-2024"ün oyunları bu tarixlərdədir -
12:13 12 İyun 2024
237 İdman
Cavidan Mirzəzadə
A- A+

İyunun 14-də Almaniyada futbol üzrə Avropa çempionatına start veriləcək.

Metbuat.az bildirir ki, turnirdə 24 komanda mübarizə aparacaq.

Bir ay davam edəcək yarışda 51 matç baş tutacaq.

Qeyd edək ki, Avropa çempionatına iyulun 14-də yekun vurulacaq.

AVRO-2024-ün təqvimi

14 iyun

A qrupu: 23:00. Almaniya – Şotlandiya (Münhen)

15 iyun
A qrupu: 17:00. Macarıstan – İsveçrə (Köln)
B qrupu: 20:00. İspaniya – Xorvatiya (Berlin)
B qrupu: 23:00. İtaliya – Albaniya (Dortmund)

16 iyun
D qrupu: 17:00. Polşa – Niderland (Hamburq)
C qrupu: 20:00. Sloveniya – Danimarka (Ştutqart)
C qrupu: 23:00. Serbiya – İngiltərə (Helzenkirhen)

17 iyun
E qrupu: 17:00. Rumıniya – Ukrayna (Münhen)
E qrupu: 20:00. Belçika – Slovakiya (Frankfurt)
D qrupu: 23:00. Avstriya – Fransa (Düsseldorf)

18 iyun
F qrupu: 20:00. Türkiyə – Gürcüstan (Dortmund)
F qrupu: 23:00. Portuqaliya – Çexiya (Leyptsiq)

19 iyun
B qrupu: 17:00. Xorvatiya – Albaniya (Hamburq)
A qrupu: 20:00. Almaniya – Macarıstan (Ştutqart)
A qrupu: 23:00. Şotlandiya – İsveçrə (Köln)

20 iyun
C qrupu: 17:00. Sloveniya – Serbiya (Münhen)
C qrupu: 20:00. Danimarka – İngiltərə (Frankfurt)
B qrupu: 23:00. İspaniya – İtaliya (Helzenkirhen)

21 iyun
E qrupu: 17:00. Slovakiya – Ukrayna (Düsseldorf)
D qrupu: 20:00. Polşa – Avstriya (Berlin)
D qrupu: 23:00. Niderland – Fransa (Leyptsiq)

22 iyun
F qrupu: 17:00. Gürcüstan – Çexiya (Ştutqart)
F qrupu: 20:00. Türkiyə – Portuqaliya (Dortmund)
E qrupu: 23:00. Belçika – Rumıniya (Köln)

23 iyun
A qrupu: 23:00. İsveçrə – Almaniya (Frankfurt)
A qrupu: 23:00. Şotlandiya – Macarıstan (Ştutqart)

24 iyun
B qrupu: 23:00. Albaniya – İspaniya (Düsseldorf)
B qrupu: 23:00. Xorvatiya – İtaliya (Leyptsiq)

25 iyun
D qrupu: 20:00. Niderland – Avstriya (Berlin)
D qrupu: 20:00. Fransa – Polşa (Dortmund)
C qrupu: 23:00. İngiltərə – Sloveniya (Köln)
C qrupu: 23:00. Danimarka – Serbiya (Münhen)

26 iyun
E qrupu: 20:00. Slovakiya – Rumıniya (Frankfurt)
E qrupu: 20:00. Ukrayna – Belçika (Ştutqart)
F qrupu: 23:00. Gürcüstan – Portuqaliya (Helzenkirhen)
F qrupu: 23:00. Çexiya – Türkiyə (Hamburq)

29 iyun
Matç 38. 1/8 final: 20:00. A qrupunda 2-ci - B qrupunda 2-ci (Berlin)
Matç 37. 1/8 final: 23:00. A qrupunda 1-ci - C qupunda 2-ci (Dortmund)

30 iyun
Matç 40. 1/8 final: 20:00. C qrupunda 1-ci - D/E/F qrupunda 3-cü (Helzenkirhen)
Matç 39. 1/8 final: 23:00. B qrupunda 1-ci - A/D/E/F qrupunda 3-cü (Köln)

1 iyul
Matç 42. 1/8 final: 20:00. D qrupunda 2-ci - E qrupunda 2-ci (Düsseldorf)
Matç 41. 1/8 final: 23:00. F qrupunda 1-ci - A/B/C qrupunda 3-cü (Frankfurt)

2 iyul
Matç 43. 1/8 final: 20:00. E qrupunda 1-ci - A/B/C/D qrupunda 3-cü (Münhen)
Matç 44. 1/8 final: 23:00. D qrupunda 1-ci - F qrupunda 2-ci (Leyptsiq)

5 iyul
Matç 45. 1/4 final: 20:00. 39-cu matçın qalibi - 37-ci matçın qalibi (Ştutqart)
Matç 46. 1/4 final: 23:00. 41-ci matçın qalibi - 42-ci matçın qalibi (Hamburq)

6 iyul
Matç 48. 1/4 final: 20:00. 40-cı matçın qalibi - 38-ci matçın qalibi (Düsseldorf)
Matç 47. 1/4 final: 23:00. 43-cü matçın qalibi - 44-cü matçın qalibi (Berlin)

9 iyul
Matç 49. yarımfinal: 23:00. 45-ci matçın qalibi - 46-cı matçın qalibi (Münhen)

10 iyul
Matç 50. yarımfinal: 23:00.47-ci matçın qalibi - 48-ci matçın qalibi (Dortmund)

14 iyul
Matç 51. Final: 23:00. 49-cu - 50-ci matçın qalibi (Berlin)

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Mourinyo keçmiş döyüşçüsünü yanına gətirir -

Mourinyo keçmiş döyüşçüsünü yanına gətirir - Transferdə ilk hədəf odur

12 İyun 2024 14:18
Kadi "Qarabağ"a doğru -

Kadi "Qarabağ"a doğru - Agenti danışdı

12 İyun 2024 14:09
Millimizə yeni təyin edilən baş məşqçi kimdir? -

Millimizə yeni təyin edilən baş məşqçi kimdir? - DOSYE

12 İyun 2024 13:59
Dünyaca məşhur şəxs millimizin məşqçisi oldu -

Dünyaca məşhur şəxs millimizin məşqçisi oldu - FOTO

12 İyun 2024 11:52
"Barselona"nı ərəblər xilas edəcək -

"Barselona"nı ərəblər xilas edəcək - 6 futbolçunu birdən istəyirlər

12 İyun 2024 10:42
"Gedəcək futbolçu varsa, o da Ardadır" -

"Gedəcək futbolçu varsa, o da Ardadır" - "Real"dan təəccüblü qərar

12 İyun 2024 09:45
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Rusiyanın YENİ PLANI:
Tatarıstan Respublikası qubernatorluğa çevrilir - AÇIQLAMA
​Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Ərzaq Anbarından REPORTAJ
/ FOTOLAR

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Tanınmış jurnalistin oğlu "Qarabağ"da -

12 İyun 2024 14:39

Əhmədin işi bu məhkəməyə göndərildi

12 İyun 2024 14:32

Növbəti köç karvanı Şuşa şəhərinə çatdı -

12 İyun 2024 14:31

Müəllimlərin sertifikasiyası vacibdir?

12 İyun 2024 14:23

Mourinyo keçmiş döyüşçüsünü yanına gətirir -

12 İyun 2024 14:18

Metronun iş rejimi dəyişdirilir

12 İyun 2024 14:14

Kadi "Qarabağ"a doğru -

12 İyun 2024 14:09

Millimizə yeni təyin edilən baş məşqçi kimdir? -

12 İyun 2024 13:59

Saxta "parkovşiklər" cərimələnəcək

12 İyun 2024 13:44

Bu şəxslər ƏDV-nin 30 faizini geri ala bilər -

12 İyun 2024 13:40