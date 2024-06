Avropa Makronun gedişinə hazırdır: Fransa yalnız bu halda "dirilə" bilər

“Şarl de Qolldan sonra Fransaya uğurlu prezident gəlməyib. Şarl de Qollun da qədrini fransızlar bilmədilər”.

Bunu Metbuat.az-a siyasətçi Akif Nağı deyib. Siyasətçi düşünür ki, Fransanı Avropada aparıcı ölkəyə çevirən, onun əvvəlki mövqeyini bərpa edən hansısa bir prezident olmasa da, onların ən uğursuzu Emanuel Makrondur:

“Avropanın hərbi gücü Fransa olsa da, iqtisadi gücü Almaniyaya aiddir. Bu iki dövlət digər bir neçə dövlətlə bir yerdə Avropanın taleyini həll edir. Onlar çalışırlar ki, Avropanı Almaniya və Fransa ilə bir yerdə güc mərkəzinə çevirsinlər. Angela Merkeldən sonra Almaniyada güclü bir lider yoxdu. Olaf Şolts isə Angela Merkelin siyasətini davam etdirə bilmir.

Tamamilə zəif bir mövqedə olan Avropa hazırda özünün güclənməsi barədə düşünür, Makron barədə fikirləşmir. Afrika və Asiya ölkələrində Fransanın keçmiş müstəmləkələri vardı. Onların hamısı geriyə çəkilib. Yaranmış bu aqressiv münasibətə səbəb Makronun Fransanı nüfuzdan saldığına görə baş verir”.

Makronun Cənubi Qafqaz siyasəti barədə danışan Akif Nağı vurğulayıb ki, Fransa prezidenti bu ümidləri də doğrultmadı:

“Fransa Azərbaycana qarşı sərt, qarşıdurma mövqeyi tutdu. ABŞ kimi böyük bir dövlət Azərbaycanla sərt qarşıdurmaya getmədi. Başa düşdülər ki, regionun liderinə çevrilmiş dövlətlə təkcə təzyiq vasitəsi, diktə ilə münasibət qurmaq olmaz. Rusiya heç kəslə hesablaşmasa da, Azərbaycanın mövqeyinə hörmət edir. Hazırda Makronun bu vəziyyətə düşməsinin əsas səbəblərindən biri də Azərbaycanla münasibətləri düzgün qura bilməməsidir”.

Hazırda Ermənistanda da Fransaya qarşı ciddi bir simpatiya olmadığını qeyd edən Akif Nağı qeyd edib ki, rəsmi Parisin daxildə iqtisadi gücü də kifayət deyil:

“Fransada iqtisadi narazılıqlar var. Əhali vergilərlə bağlı hakimiyyətə qarşı sərt aksiyalar həyata keçirir. Son illərdə “sarı jiletlər”dən başlamış, maşınların yandırılmasına qədər kütləvi aksiyalar keçirilir. Bunların hamısı Fransa hökumətinin yeritdiyi siyasətə qarşıdır. Makron qarşıdan gələn seçkilərdə daha böyük məğlubiyyətə uğrayacaq. Ondan sonra gələn siyasətini reallığa uyğun qurmalıdır. Artıq Fransanın taleyi ondan asılıdır.

Yeni rəhbər Makronun etdiyi səhvləri təkrarlamamalı, Azərbaycan və bütövlükdə regionla münasibətlərini düzgün istiqamətdə qurmalıdır. Bu halda Fransa üçün gələcəyi perspektivli hesab etmək olar”.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.