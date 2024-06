Bu bürclər tezliklə evlənəcəklər

Astroloji araşdırmalara görə, yaxın vaxtlarda bəzi bürclər evlilik təklifi ala bilərlər.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Əkizlər bürcünün həyatında yaxın aylarda sürprizlər gözlənilir. Onlar istədikləri münasibəti yaşayacaqlar. Hətta evlilik təklifidə ala bilərlər.

Qoç bürclərinin həyatında olan insanla münasibətləri daha da möhkəmlənəcək. Ciddi qərarlar ala bilərlər. Bu bürc insanları münasibətlərinin möhkəm olması üçün, əlindən gələni edir.

Şir bürcləri də yeni sevgi həyatına başlayacaq. Onlar partnyorları ilə birlikdə xoş və əyləncəli vaxt keçirəcəklər. Bu bürclərin yaxın zamanda evlənəcəyi istisna edilmir.

