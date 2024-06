Şəmkir rayonunda azyaşlınım ölümü ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi olub.

Metbuat.az bildirir ki, 2019-cu il təvəllüdlü A.İslamlını Sərxan kəndində "VAZ-21015" markalı avtomobil vurub.

Piyada aldığı xəsarətlərdən ölüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.