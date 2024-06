Ortaaylıq əməkhaqqının artımına nələr təsir edir?

2024-cü ilin yanvar-aprel aylarında ölkə üzrə ortaaylıq əməkhaqqı əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 10,2 faiz artıb.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatında qeyd olunub. Bununla da, orta maaş 1007,5 manata yüksəlib. Əməkhaqqı neft-qaz sektorunda 4031,5 manat, qeyri-neft-qaz sektorunda 950,5 manat təşkil edib.

Dövlət müəssisələrində çalışan işçilərin ortaaylıq əməkhaqları 943,2 manat, özəl müəssisələrdə isə 1077,2 manat olub.

Maraqlıdır, ortaaylıq əməkhaqqının artımına hansı amillər təsir edir?

Daha ətraflı Baku TV-nin süjetində:

