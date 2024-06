Xəbər verdiyimiz kimi, Şair İlyas Tapdıq və xanımının baxımsız məzarlarının görüntüləri yayılmışdı.

Metbuat.az xəbər verir ki, sabiq deputat Etibar Hüseynov İlyas Tapdıq və xanımının məzarının yeni fotosunu paylaşıb.

Məzar və ətrafı təmizlənib, səhmana salınıb. Həmin fotonu təqdim edirik:

