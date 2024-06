Abşeron Rayonu Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən rayon ərazisində reyd keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, reyd zamanı polisə müqavimət göstərən, icarəyə avtomobil götürüb sənədsiz idarə edən, içkili vəziyyətdə saxlanılarkən polisdən qaçanmağa cəhd edənlər də olub.

Sözügedən reyddən görüntüləri təqdim edirik:

Daha ətraflı Baku TV-nin videomaterialında:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.