Sülhməramlılar Xocalıda özləri üçün əsl istirahət zonası salıbmışlar, indi isə onlardan geriyə boş konteynerlər və hovuz qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “İTV Xəbər” sujet hazırlayıb.

Qeyd edilib ki, Xocalı aeroportu heç vaxt sıradan hava limanı olmayıb. Sülhməramlıların da əsas bazası Xocalı aeroportunda yerləşib. Onların burada zabit və şəxsi heyət üçün 12 mobil bina, texniki və rabitə obyetkləri qurulmuşdu.

Daha ətraflı sujetdə:

