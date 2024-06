Bakıda qeyri-adi göl - İnsanlar axın edir

Bakının Suraxanı qəsəbəsi, Zığ-Hövsan avtomagistralının yaxınlığında yerləşən "Duzlu göl"ün təxminən 200-300 metrliyində "Yodlu göl" var.

Çoxları inanırlar ki, buranın yodqarışıq palçığı müalicəvi əhəmiyyətə malikdir.

Havalar isinən kimi gölün sahili şəfa tapmaq niyyətində olanlarla dolur. Adamlar bədənlərinə, ağrıyan nahiyələrə yodlu palçıq çəkir, quruduqdan sonra isə yuyunurlar. Uşaqdan-böyüyə hər kəs ya özünü qara palçıqla, yodla "bəzəyir", ya ətrafdakı qumda gizlənir, ya da duzlu gölə baş vurur.

Metbuat.az photostock.az-a istinadən həmin ərazidən görüntüləri təqdim edir:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.