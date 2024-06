Tut qurusu bu xəstəliklərin çarəsi imiş

Tut faydalı olduğu kimi, tutun qurusu da bir çox xəstəliklərə qarşı effektiv təsirə malikdir.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, tut qurusunun faydaları bunlardır:

- Ağ tutun qurusu ürək xəstəlikləri riskini azaldır. Tərkibindəki bioaktiv birləşmələr nəticəsində qaraciyər xəstəliklərinin də qarşısının alınmasında effektivdir

- Tut qurusu potensial xərçəng riskini azaltmağa kömək edə bilər. Çin tibbində də tut xərçəng önləmə və müalicəsində əhəmiyyətli rola malikdir

- İnfarkt riskini azaldır

- Tərkibindəki flavanoid birləşmələr yaş ötdükcə ortaya çıxan göz xəstəliklərinə qarşı faydalıdır

- Beyinin sağlamlığını dəstəkləyir, zehni yaxşılaşdırır

- Həzm prosesinin yaxşı getməsinə yardım edir.

