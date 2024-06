Qarğıdalı saçaqlarını dəmləyib için - Bu dərdə çarədir

Qarğıdalının saçaqları əksər hallarda atılır. Lakin əslində bu saçaqlardan hazırlanan çayın bir çox faydası mövcuddur.



Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, qarğıdalı saçağında yüksək miqdarda antioksidant, lif, vitamin və minerallar var və bu, bir çox xəstəliklərə qarşı faydalıdır.

Araşdırmalara görə, qarğıdalı saçaqlarından hazırlanan çay yüksək qan təzyiqi, böyrək xəstəlikləri və şəkər xəstəliyinə müsbət təsir göstərir. Bu çay ümumiyyətlə böyrək sağlamlığı üçün əhəmiyyətlidir.

Sözügedən xəstəliklərdən əziyyət çəkənlərə gündə 1 stəkan bu saçaqlardan hazırlanmış çayı içmək məsləhət görülür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.