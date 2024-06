Almaniyada təşkil olunan Avropa çempionatının qrup mərhələsinin I turu çərçivəsində baş tutan Türkiyə - Gürcüstan matçının ən yaxşı futbolçusu Arda Gülər seçilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, gənc futbolçu Gürcüstana 3:1 hesabı ilə qalib gəldikləri görüşün 65-ci dəqiqəsində baxımlı qolla yadda qalıb.

Qeyd edək ki, Türkiyə millisinin digər qollarını Mərt Müldür (25) və Kərəm Aktürkoğlu (90+7) vurub. Gürcüstan komandasından isə Georgi Mikautadze 32-ci dəqiqədə fərlənib.

