Xorvatiya - Albaniya matçı heç-heç yekunlaşdı

Almaniyada keçirilən futbol üzrə Avropa çempionatında qrup mərhələsinin II turunun görüşləri çərçivəsində Xorvatiya və Albaniya yığmaları üz-üzə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Hamburq şəhərində baş tutan matç məhsuldar heç-heçə ilə yekunlaşıb - 2:2.

Hesabı 11-ci dəqiqədə albanlardan Kyazim Laçi açıb. 74-cü dəqiqədə Andrey Kramariç "status-kvo"nu bərpa edib. İki dəqiqə sonra Klaus Qyasulya avtoqol müəllifi olmaqla xorvatları hesabda önə çıxarıb. Bu futbolçu 90+5-ci dəqiqədə daha bir qol vurmaqla yekun nəticəni müəyyənləşdirib - 2:2..

Qeyd edək ki, xorvatlar B qrunun ilk matçında İspaniyaya 0:3, albanlar isə İtaliyaya 1:2 hesabı ilə məğlub olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.