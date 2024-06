Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi (MİDA) Abşeron rayonunun Saray qəsəbəsində yeni yaşayış kompleksinin inşasına başlayır.

Metbuat.az iqtisadiyyat.az-a istinadən xəbər verir ki, 4,5 ha torpaq sahəsində yaşayış kompleksinin tikintisi nəzərdə tutulub.

MİDA bununla əlaqədar şəhərsalma əsaslandırılması, tikinti layihəsinin hazırlanması və müəllif nəzarətinin aparılması işlərinə start verib.

