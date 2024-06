Aktrisa Sonaxanım Əliyevanın muğam oxuması ilə bağlı görüntüləri birmənalı qarşılanmayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni kimi də fəaliyyət göstərən aktrisa rusca muğam oxuyub. Üstəlik onun bunu əyləncəli formada etməsi sosial media istifadəçiləri tərəfindən tənqid edilib.

