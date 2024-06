İstanbul nəhənglərindən olan "Fənərbaxça" klubu Levent Mercanla dörd illik müqavilə imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "sarı-lacivərtlər" "Fatih Karagümrük" klubunun sol cinah müdafiəçisini heyətinə qatıb.

"Fənərbaxça" klubu Mert Hakan Yandaş isə yeni iki illik müqavilə imzalayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.