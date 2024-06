Toyda zəhərlənənlərin kimliyi bilindi - ADLAR

Ağstafa rayonunda kütləvi zəhərlənmə faktı qeydə alınıb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya 11 nəfər müraciət edib. Onlara tibbi yardım göstərilir.

Onarın rayon ərazisində keçirilən toy məclisində qidadan zəhərləndikləri ehtimal olunur.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Ağstafada toy mərasimində zəhərləndiyi deyilən şəxslərin kimliyi məlum olub.

Zəhərlənənlərin adlarını təqdim edirik:

2008-ci il təvəllüdlü N.Həsənov,

2010-cu il təvəllüdlü S.Quliyev,

1986-cı il təvəllüdlü K.Quliyeva,

1982-ci il təvəllüdlü S.Ələsgərova,

2007-ci il təvəllüdlü N.Həsənov,

1999-cu il təvəllüdlü İ.Hüseynov,

1995-ci il təvəllüdlü S.Məmmədlidir.

