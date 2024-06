Ağstafada toyda zəhərlənən şəxslərin sayı yenidən artıb.

Metbuat.az Report-a istinadən bildirir ki, Ağstafa rayonunda yerləşən şadlıq saraylarından birində keçirilən toy mərasimində zəhərlənənlərin sayı 28 nəfərə çatıb.

