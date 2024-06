Həmin toyda bəylə gəlin də zəhərlənibmiş - ADLAR

Dünən Ağstafa rayonunda yerləşən şadlıq saraylarından birində keçirilən toy mərasimində zəhərlənənlərin içərisində bəy və gəlin də olub.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, rayonda yerləşən şadlıq saraylarından birində keçirilən toy mərasimində zəhərlənənlərin sayı 40 nəfəri ötüb.

Artıq 43 nəfər zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Onların qidadan zəhərləndiyi bildirilir.

Zəhərlənənlər:

Ü.Ələkbərov (1995)

F.İsmayılova (1992)

X.Vəlizadə (2017)

H.Mustafazadə (2009)

G.Əhmədova (1986)

S.Bayramov (2011)

A.İsmayılova (1971)

T.Hüseynova (2008)

S.Hüseynova (1998)

M.Hüseynova (2008)

R.Əsədova (1963)

S.İsmayılova (1987)

T.İbrahimova (1965)

A.Pirizadə (2009)

A.İbrahimova (2012)

T.Vəliyeva (1991)

A.Piriyeva (1970)

Ş.Mahmudova (2006)

Z.Mahmudova (2014)

H.Vəliyev (1951)

E.Həmidova (1991)

L.Əhmədova (2005)

H.Qələndərova (2008)

C.Bayramova (1985)

A.Bağırova (1972)

N.Bayramov (2004)

A.Vəliyeva (1981)

N.Məmmədova (2007)

M.Vəliyeva (1995)

S.Əhmədova (1985)

A.Pirizadə (2009)

A.Əhmədzadə (2014)

A.Vəliyeva (1979)

Z.İsmayılov (1985)

S.Məmmədli (1995)

N.Həsənov (2007)

N.Həsənov (2008)

İ.Hüseynov (1999)

S.Ələsgərova (1982)

S.Quliyev (2010)

K.Piriyev (1986)

