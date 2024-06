Ən həssas bürclər - Tez küsürlər

Astroloji araşdırmalara görə, bəzi bürclər var ki, çox həssasdır. Onlar hər şeydən tez küsə bilirlər.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Xərçəng ən emosional bürclərdən biridir. Xərçənglər öz duyğularını bir güc olaraq görürlər. Çox vaxt duyğu və hisslərinin öhdəsindən gələ bilmirlər. Onlar həssas olduqları üçün çox ağlayırlar.

Balıqlar bütün duyğuları hiss edirlər və emosiyalar vasitəsilə əlaqə qururlar. Balıqlar başqalarının nə düşündüyünü çox yaxşı bilir və başa düşürlər. Onlar çox asanlıqla depressiyaya düşə bilərlər.

Əqrəblər çox emosionaldırlar. Lakin onların hissləri digər əlamətlərdən bir qədər dərindir. Əqrəblər gərgin və çox sadiqdirlər.

