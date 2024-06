"Neftçi" Peşəkar Futbol Klubunun Müşahidə Şurasının yeni tərkibi təsdiqlənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə paytaxt təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Müşahidə Şurasının sədri Hafiz Zeynalov, üzvləri isə Emin Əmrullayev, Orxan Sultanov, Fərid Hacıyev, Emil Alxaslı, Bəxtiyar Aslanbəyli və Afaq Məmmədova seçilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.