Julian Assanj azadlığa buraxıldı

“Wikileaks”ın qurucusu Julian Assanj İngiltərədəki həbsxanadan azadlığa buraxılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə X sosial şəbəkəsində “Wikileaks” hesabı məlumat yayıb.

Onun saxlanılmasına səbəb isə 2010-cu ildə “Wikileaks”ın ABŞ-nin İraq və Əfqanıstanda həyata keçirdiyi əməliyyatlarla bağlı 251 min gizli sənəd dərc etməsi olub.



Qeyd edək ki, “Wikileaks”, 2006-cı ildə Julian Assanj tərəfindən yaradılmış qeyri-kommersiya təşkilatıdır. Təşkilatın fəaliyyəti məxfi sənədləri və məlumatları ictimaiyyətə çatdırmaqdır. “Wikileaks”, anonim mənbələrdən əldə etdiyi sənədləri onlayn olaraq dərc edərək hökumətlərin və digər təşkilatların gizli fəaliyyəti haqqında məlumatları açıqlayır.

