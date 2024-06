Almaniyada təşkil olunan Avropa çempionatında C qrupunun III turunun İngiltərə - Sloveniya və Danimarka - Serbiya matçları başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hər iki oyun qolsuz yekunlaşıb.

Beləliklə, İngiltərə qrup birincisi, Danimarka ikinci kimi 1/8 finala vəsiqəni təmin edib. Sloveniya isə ən yaxşı qrup üçüncüsü kimi pley-offda çıxış edəcək.

