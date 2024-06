İyulun 1-dən Azərbaycanda elektrik enerjisi tariflərinin artırılacağı iddia olunur.

Metbuat.az Pravda.az-a istinadla xəbər verir ki, "Azərişıq" ASC-nin bununla bağlı Tarif Şurasına müraciət etdiyi qeyd edilir.

Tarif Şurasından isə bildirilib ki, Şuraya elektrik enerjisinin tariflərinin artırılması ilə əlaqədar müraciət daxil olmayıb.

