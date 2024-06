"Paris İrəvandan öz məqsədlərinə çatmaq üçün vasitə kimi istifadə etməyə çalışır"

Fransa Ermənistanın maraqlarını, erməni xalqının maraqlarını deyil əsas tutmur, Paris İrəvanı öz fürsətcil məqsədlərinə çatmaq üçün vasitə kimi istifadə etməyə çalışır.

Metbuat.az-ın Report-a istinadən məlumatına görə, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarova deyib.

O qeyd edib ki, Fransanın Bakı ilə İrəvan arasındakı münaqişənin həllinə kömək etmək imkanı var idi: “Fransanın münaqişəni həll etmək üçün milyonlarla imkanı var idi, onlardan biri Minsk razılaşmaları idi. Amma sonradan bunun sadəcə görüntü xarakterli olduğunu bildik”.

