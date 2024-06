Rusiya-Azərbaycan sərhədində zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi bildirib.

Məlumata görə, yeraltı təkanlar 4,2 bal gücündə qeydə alınıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.