Bu gün Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclası keçiriləcək

Bu gün saat Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclası keçiriləcək.

Bu barədə Metbuat.az-a MSK-dan məlumat verilib.

Xatırladaq ki, Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) İdarə Heyətinin iyunun 20-də keçirilən iclasında Milli Məclisdə təmsil edən deputatlara altıncı çağırış Milli Məclisin buraxılması və növbədənkənar seçkilərin təyin edilməsi barədə Azərbaycan Prezidentinə müraciət olunması üçün təşəbbüs göstərmələrinin tövsiyə edilməsi barədə qərar qəbul olunub.

Parlamentin iyunun 21-də keçirilən plenar iclasında isə Milli Məclis növbədənkənar seçkilərin təyin edilməsi üçün Prezidentə müraciət edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.