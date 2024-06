Növbəti sertifikatlaşdırma imtahanlarının bu qədər ağrılı olmayacağını düşünürəm.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev ADA Universitetində "Sertifikatlaşdırma 2024: peşəkar müəllim - keyfiyyətli təhsil" mövzusunda keçirilən tədbirdə çıxışı zamanı deyib. O bildirib ki, bu il imtahanlar humanist yanaşma prinsipi ilə həyata keçirilib.

Nazir xatırladıb ki, 3 dəfədən sonra müəllim tam sertifikatlaşdırmadan keçmiş hesab olunur.

