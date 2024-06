Bakının Yasamal rayonunun 7-ci Sallaqxana küçəsində yeni çəkilmiş qaz xəttinin şəbəkəyə qoşulması məqsədi ilə 28.06.2024-cü il tarixdə saat 10:00-dan etibarən qaz təchizatı dayandırılacaq.

“Azəriqaz”dan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, qaz təchizatı dayandırılan müddətdə Yasamal rayonunun Vasif Əliyev, Zaur Kərimov, Dadaş Bünyadzadə, 7-ci Sallaqxana küçələrinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.

